Общество

Игорь Дитрих: Повышение зарплат бюджетников связано с указами президента

Основным драйвером повышения заработных плат станет выполнение указов президента и специальные дотации, направленные на поддержку зарплат в бюджетной сфере. Важно отметить, что данное повышение коснется таких важных специалистов как врачи и учителя. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал депутат Псковского областного Собрания Игорь Дитрих.

Вице-губернатор Татьяна Баринова на заседании комитета по экономической политике областного Собрания сообщила, что средний размер зарплаты в регионе в 2025 году будет увеличен с 39 тысяч до 42,5 тысячи рублей. Игорь Дитрих пояснил, что это повышение отражает выполнение указов президента Российской Федерации.

«Прежде всего, это выполнение указов, в частности майских указов президента, поскольку речь идёт о специальной субсидии на повышение зарплат бюджетникам», - пояснил Игорь Дитрих.