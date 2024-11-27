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Общество

Детям мигрантов нужно освоить русский язык для получения образования в РФ – Елена Даньшова

28.11.2024 17:17|ПсковКомментариев: 0

Детям мигрантов необходимо освоить русский язык для получения полноценного образования в России. Об этом депутат Псковского областного Собрания по одномандатному округу №6, заместитель председателя комитета по труду и социальной политике, директор великолукской средней общеобразовательной школы №12 имени Маршала К. К. Рокоссовского Елена Даньшова рассказала в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Детей мигрантов, которые не знают русский язык, становится достаточно много. Чтобы получить полноценное образование и освоить все предметы учебного плана, действительно, им необходимо освоить русский язык. Для того, чтобы его освоить, нужен стимул. Им, действительно, нужно дать тестирование, сдать экзамен», - сказала Елена Даньшова.

Она отметила, что на заседании комитета Псковского областного Собрания затронули также вопрос подготовки учителей, которые будут проходить курсы для того, чтобы работать с такими детьми.

«Любой закон одолжен пройти еще стадии согласования, к любому закону должны быть подзаконные акты, которые как раз и будут регламентировать механизм вхождения. Это могут быть дополнительные занятия, спецгруппы, потому что мы понимаем, что отказать в получении образования такому ребенку мы не можем. Мы его обязаны принять в школу, но при этом мы должны ему создать комфортную образовательную среду, чтобы было погружение в предмет русского языка. Я считаю, что закон своевременный», – добавила депутат.

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Также на 39-й очередной сессии Псковского областного Собрания депутатов 28 ноября согласовали изменение часов педагогической нагрузки по учебному плану при индивидуальном обучении. 

«Безусловно, это будет дополнительная нагрузка на учителей. Учитель, который работает с ребенком по программе индивидуального обучения, будет заниматься с ребенком, но и получит на это финансирование. Эти часы будут оплачиваться. По закону об образовании ребенок независимо от формы обучения, будь то семейное, индивидуальное или это очное обучение, обязан получить все часы учебного плана. Я считаю, что это правильно. Того требует закон об образовании», – заключила Елена Даньшова.

Пресс-портрет
Даньшова Елена Николаевна Директор средней общеобразовательной школы №12 (Великие Луки), депутат Псковского областного Собрания
Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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