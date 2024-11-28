Общество

Большая удача, что она выбрала наш комитет — Алексей Севастьянов об Ирине Толмачевой

Большая удача, что депутат Псковского областного Собрания Ирина Толмачева войдет в состав комитета по законодательству и местному самоуправлению. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей высказал председатель комитета Алексей Севастьянов.

«Ирина Геннадьевна имела опыт работы в областном Собрании. Она серьезный руководитель. В ряде вопросов, я уверен, ее поддержка нам будет крайне нужна, и ее мнение будет крайне важно для нас. Поэтому я считаю, что для нашего комитета это большое приобретение. Большая удача, что она выбрала наш комитет», - подчеркнул Алексей Севастьянов.

Напомним, Ирина Толмачева вновь вошла в состав депутатского корпуса Псковского областного Собрания на очередной 39-й сессии регионального парламента.