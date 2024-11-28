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Как избежать психосоматических заболеваний, отметила терапевт

Как сохранить физическое здоровье и избежать психосоматических заболеваний, рассказала психолог, телесно-ориентированный и биосинтетический терапевт Елена Горелова.

«Формулируется постулат, согласно которому любое воздействие неспецифического вредного фактора вызывает активные биохимические и гормональные реакции, охватывающие весь эндокринный аппарат. Концентрация гормонов и других веществ достигает пика, и в ответ на это организм запускает процесс накопления этих веществ, что приводит к их повышенному содержанию в крови - пояснила Елена Горелова. - Однако при длительном стрессе существует риск истощения организма, что может привести к серьезным последствиям вплоть до летального исхода».

При экспериментальном воздействии неспецифических вредных факторов могут возникать заболевания, такие как гипертензия, нефросклероз, патологические изменения миокарда и артрит, которые связывают с избытком гормонов гипофиза и коры надпочечников, вырабатываемых для повышения устойчивости. Эти расстройства получили название «болезни адаптации». В целом, концепция Селье предполагает, что организм отвечает на разнообразные стрессы физиологическими защитными механизмами, что в свою очередь зависит от состояния коркового вещества надпочечника, а избыточная его активность может приводить к заболеваниям адаптации.

Поздние исследования выявили нейрофизиологические основы расстройств, связанных с соматизацией. У таких пациентов наблюдаются специфические нарушения внимания и когнитивные проблемы, возникающие вследствие неверной интерпретации и восприятия соматосенсорной информации, пишет RuNews24.ru.

«К числу таких нарушений относятся сильная рассеянность, формирование когнитивных представлений на основе впечатлений и частичная ассоциация с окружающей обстановкой. Исследования показывают, что конверсионное расстройство имеет нейрофизиологическую основу, так как у таких пациентов часто фиксируются нарушения в центральной нервной системе, в частности, в реакции активации. Предполагается, что патологические проявления связаны с чрезмерной активностью коры, которая затрудняет негативное подкрепление связей между корой головного мозга и ретикулярной формацией ствола. Увеличение кортико-фугального выхода, в свою очередь, подавляет афферентные сенсо-моторные импульсы, что может объяснять сенсорный дефицит у этих пациентов», — уточнила эксперт.

По мнению психолога, часто у людей с конверсивными расстройствами тесты нейропсихологии выявляют лёгкие церебральные расстройства, проявляющиеся в снижении вербальной коммуникации, недостатке памяти, неадекватных аффективных реакциях, внушаемости, повышенной настороженности и проблемах с вниманием. При соматоформном болевом расстройстве кора головного мозга может подавлять афферентные болевые импульсы. Серотонин, вероятно, является основным нейротрансмиттером в нисходящих тормозящих путях, а эндорфины играют роль в модуляции боли через центральные механизмы. Существует возможность наличия связи между дефицитом эндорфинов и увеличением поступающих сенсорных стимулов.

Также известно, что ипохондрики имеют склонность преувеличивать и усиливать свои соматические ощущения, отмечая более низкие болевые пороги и толерантность к физическому дискомфорту. То, что обычный человек ощущает, как легкое давление, для ипохондрика может восприниматься как серьёзная боль. У них также может присутствовать неверная когнитивная схема, при которой внимание сосредоточено на ощущениях тела и их ложной интерпретации, что вызывает тревогу.

Некоторые исследования выявляют, что люди с функциональными болевыми расстройствами обладают повышенной болевой чувствительностью по сравнению с здоровыми участниками. Это может привести к тому, что пациенты могут воспринимать болевые стимулы более интенсивно, чем здоровые, которые в норме не вызывают дискомфорта. Это может указывать на измененное нейрофизиологическое состояние данных пациентов в сравнении со здоровыми.

Елена Горелова пояснила, что в ходе исследовании болевой чувствительности замечено, что пациенты начинают сообщать о болевых ощущениях значительно раньше появления косвенных признаков. Это вызывает впечатление, что некоторые из них определяют стимул как болевой с явным предвосхищением. Причиной может быть не столько истинное снижение болевых порогов, сколько особое болевое поведение, при котором ощущение воспринимается как боль, даже если она не влечёт за собой изменений в сенсорной системе. Таким образом, это может быть интерпретировано как более психологическая, а не психофизиологическая боль, и внимание к телесным ощущениям в рамках плацебо-экспериментов может усилить данную диссоциацию. Эти явления скорее подтверждают теорию влияния личностных и культурно-исторических факторов.

В одной из работ, подтверждающих нейрогуморальный подход, было установлено, что между результатами алекситимического теста (TAS) и уровнем кортизола в крови нет значимой корреляции. Здоровая контрольная группа показала значительно более высокий уровень кортизола, чем пациенты с соматоформными расстройствами. Эти данные подтверждают предположение о том, что понижение уровня кортизола может быть связано с соматоформными расстройствами.

Таким образом, можно сделать вывод: живите спокойно и счастливо, и тогда биохимическое состояние вашего организма будет нормальным, что позволит избежать развития психосоматических заболеваний, заключила специалист.