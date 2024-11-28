Общество

Действия при захвате автобуса отработали в ходе учений в Печорах

Обучение государственных служащих по предотвращению терроризма прошло в Печорах сегодня, 28 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

По замыслу учения диверсионно-разведывательная группа захватила заложников в автобусе на автостанции в Печорах.

В ходе учения оперативным штабом отработан алгоритм действий по пресечению терроризма, проведен комплекс мер, направленных на повышение эффективности взаимодействия сил для борьбы с терроризмом.

К межведомственным мероприятиям привлечены силы и средства УФСБ, УМВД, управления Росгвардии, пограничного управления, МЧС, УФСИН России по Псковской области, а также органов исполнительной власти региона.