Действия при захвате автобуса отработали в ходе учений в Печорах

Обучение государственных служащих по предотвращению терроризма прошло в Печорах сегодня, 28 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.
Фото здесь и далее: пресс-служба УФСБ России по Псковской области
По замыслу учения диверсионно-разведывательная группа захватила заложников в автобусе на автостанции в Печорах.
В ходе учения оперативным штабом отработан алгоритм действий по пресечению терроризма, проведен комплекс мер, направленных на повышение эффективности взаимодействия сил для борьбы с терроризмом.
К межведомственным мероприятиям привлечены силы и средства УФСБ, УМВД, управления Росгвардии, пограничного управления, МЧС, УФСИН России по Псковской области, а также органов исполнительной власти региона.