Общество

В МЧС рассказали, как пережить катаклизм

Заранее укомплектованный «тревожный чемоданчик» поможет обеспечить автономное существование человека в зоне чрезвычайной ситуации до прибытия спасателей, сообщает МЧС России.

«Под "тревожным чемоданчиком" принято называть базовый набор вещей для выживания в экстремальных ситуациях до прибытия спасателей или до безопасной эвакуации из зоны чрезвычайной ситуации, будь то землетрясение, наводнение, пожар и тому подобное. Правильно укомплектованный "тревожный чемоданчик" может обеспечить автономное существование человека в экстремальных ситуациях, когда поблизости нет воды, еды, тепла, крыши над головой», — говорится в рекомендациях на официальном сайте министерства.

Минимальный набор «тревожного чемоданчика» рассчитывается исходя из времени, за которое чрезвычайные службы смогут отреагировать и вмешаться в ситуацию, пояснили в ведомстве.

«Период автономного пребывания в ожидании помощи спасателей зависит от , вероятности возникновения природной или техногенной чрезвычайной ситуации в данной местности, а также удаленности от крупных населенных пунктов. Таким образом, в каждом конкретном случае "тревожный чемоданчик" комплектуется в соответствии с местом проживания и индивидуальными особенностями человека», — подчеркивается в документе.

Строгих рекомендаций по комплектованию «тревожного чемоданчика» нет, но лучше всего следовать туристическому правилу — легкие предметы и предметы первой необходимости: аптечка, фонарик, нож, сменное белье, еда. Для защиты содержимого от влаги надо использовать вакуумные пакеты с зажимом. Также перед укладкой вещи можно упаковать в обычные полиэтиленовые пакеты, предварительно обмотав скотчем, пишет РИА Новости.

«Если вы живете в крупном населенном пункте, то обеспечение предметами первой необходимости и продуктами питания на двое-трое суток, скорее всего, не будет большой проблемой», — отмечают спасатели.

МЧС советует обязательно держать дома «тревожный чемоданчик в случаях проживания в зонах возможных землетрясений, цунами, часто повторяющихся серьезных наводнений, площадных лесных пожаров, работы предприятий с вредными веществами, а также в районах, где есть вероятность возникновения вооруженных конфликтов.