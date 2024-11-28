Общество

Осенью спрос на ремонт и обслуживание бытовой техники вырос на 24% — аналитики

Осенью 2024 года у россиян вырос спрос на ремонт и обслуживание бытовой техники почти на четверть (24%). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Авито Услугах.

Согласно статистике Авито Услуг, осенью по сравнению с началом года россияне чаще всего сдавали в ремонт мобильные телефоны. На второй строчке в списке самых ремонтируемых устройств — стиральные и сушильные машины. Замыкает тройку лидеров — холодильники и морозильные камеры. Далеко не все потребители стремятся приобрести новую бытовую технику, напротив, россияне подходят к покупке весьма рачительно — в первую очередь они стараются отремонтировать технику и тем самым сэкономить значительную сумму.

Лидерами по росту спроса на ремонт этой осенью относительно января текущего года стали кондиционеры — спрос у россиян вырос в 2,5 раза (+150%). Эксперты связывают эту тенденцию с аномально жарким летом нынешнего года в некоторых регионах страны. Помимо этого, пользователи все чаще обращаются к мастерам для ремонта техники брендов, продукция которых стала менее доступной на российском рынке. Предложение услуг по ремонту кондиционеров от специалистов увеличилось на 104%, отметили в пресс-службе Авито Услуг.

Одновременно с этим, повышенным спросом стали пользоваться услуги специалистов по ремонту варочных панелей и духовых шкафов. Россияне проявляли интерес к такой услуге осенью относительно начала года на 52% чаще. Ремонт холодильников и морозильных камер стал более востребованным на 44%. Пользователи активно готовятся к зимнему периоду, когда сделанные заготовки овощей, фруктов, ягод и других продуктов нужно хранить в подходящих условиях.

Спрос на услуги по ремонту и настройке кофемашин увеличился на 40% в осенний период текущего года, что напрямую связано с растущей популярностью кофе среди россиян. В последние годы кофе стал важной частью утреннего ритуала для многих, а с развитием культуры домашнего приготовления все больше потребителей стали использовать кофемашины.

Почти настолько же выросла популярность услуг по ремонту посудомоечных машин — на 38%, что связано с увеличением числа владельцев данной техники в домах и квартирах россиян. Посудомоечные машины стали неотъемлемой частью быта, обеспечивая удобство и экономию времени, особенно в условиях загруженных графиков.