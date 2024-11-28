Общество

Визажисты Пскова рисуют лучшие стрелки на профессиональном конкурсе

Сегодня, 29 ноября, в Псковском колледже профессиональных технологий и сервиса №2 проходит III конкурс профессионального мастерства в номинации «Лучший визажист-2024». Мероприятие было организовано с целью выявления и поощрения талантливых специалистов в области визажа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В конкурсе принимают участие семь номинанток, которые демонстрируют свои навыки в двух этапах. Теоретическая часть включала тестирование из 20 вопросов, а в практической части конкурсантки сосредоточилась на создании макияжа с акцентом на стрелки.

«Я уже почти три года работаю визажистом, и мне очень нравится эта профессия. Меня пригласили на этот конкурс, и он стал третьим конкурсом за последние три месяца. Кроме того, совсем недавно я заняла второе место на международном чемпионате "Бьюти Олимп", поэтому решила не упускать возможность и участвовать здесь. Также я планирую отправиться на мировой конкурс. Естественно, я стремлюсь к победе, как и все участники этого соревнования. Участие в конкурсах — это источник вдохновения, мотивации и желания достигать новых высот», - рассказала участница Екатерина Иванова.

Жюри конкурса «Лучший визажист-2024» состоит из высококвалифицированных специалистов и экспертов в области визажа и красоты:

Председатель конкурсной комиссии:

Виктория Марчук — визажист и мастер по прическам международного класса, 12-кратный чемпион и призер российских и международных соревнований.

Члены конкурсной комиссии:

Галира Расторгуева — заместитель начальника отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Псковской области;

Кристина Смирнова — преподаватель учебного центра «Псков» по программе обучения «Визажист».;

Марина Тращенкова — визажист, преподаватель, официальный визажист «Мисс и Миссис Псков», спикер авторских мастер-классов;

Мария Фахрисламова — визажист-стилист, гример-парикмахер.

Жюри оценивает технику выполнения макияжа, креативность, соответствие заданной теме, а также презентацию самой модели, на которой нанесён макияж.

Победители конкурса будут объявлены 6 декабря.