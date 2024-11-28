Общество

Псковская фабрика «Любятово» отмечает 35-летие

Псковская фабрика «Любятово» группы компаний «Черноголовка» отмечает 35-летие. За этой цифрой – непростой путь к успеху от небольшого местного завода по производству щербета и конфет к предприятию, известному по всей стране и выпускающему больше 16 тысяч тонн продукции в год.

По линиям едут медовые колечки и звездочки, шоколадные шарики, подушечки и кукурузные хлопья. Разносится сладкий аромат карамели, ванили и меда. Псковский завод выпускает почти семьдесят видов продукции. Каждый день со склада тоннами ее отгружают для доставки в магазины разных уголков страны. При таком рабочем ритме, даже праздник – не повод остановить производство. А потому торжественное награждение сотрудников проводят прямо в цеху, линия которого в этот день по графику на профилактике. Главный секрет успеха и главная ценность предприятия, уверена Наталия Сахнина, генеральный директор Группы компаний «Черноголовка», - люди. Заводу есть, чем гордиться: здесь трудоустроено свыше трехсот человек, многие работают уже долгие годы, а некоторые и вовсе - с начала, почти тридцать пять лет.

«Спасибо за ваш бесценный вклад, за вашу стабильность, - поблагодарила их Наталия Сахнина. - Больше тридцати лет можно провести только с тем, кого по-настоящему любишь. Мы и дальше будем стараться быть лучшим работодателем».

На предприятии постоянно улучшают условия труда, сотрудников привлекают к занятиям спортом. Здоровый коллектив – здоровый продукт. В составе готовых завтраков только натуральные ингредиенты. Особая технология обработки позволяет сохранять всю силу и пользу злаков - источника энергии, пищевых волокон и природных витаминов.

Первая коробка сухих завтраков сошла здесь с конвейера в девяносто втором. А сегодня уже девяносто два процента российских семей узнают марку «Любятово». И почти треть выбирает ее регулярно.

Взлетом для псковской фабрики стал переход в группу компаний «Черноголовка». С две тысячи двадцать третьего года сюда привлекаются инвестиции, реализуются новые проекты, расширяется ассортимент. Среди новинок: премиум хлопья, линейка завтраков для детей и кардинально новый продукт: пшенично-картофельные чипсы. Их главное достоинство – натуральный сыр в составе. Высокотехнологичное оборудование позволяет производить восемнадцать тысяч упаковок в час.

Поздравления от регионального правительства передал председатель областного комитета по сельскому хозяйству Николай Романов. Он признался: за 15 лет работы в должности, на предприятии оказался впервые, а это говорит о стабильности.

«Приходим к тем, кому трудно и нужно помочь, а у вас всё хорошо, - объяснил Николай Романов. – Для меня большая честь сегодня посетить нашу фабрику, продукция которой славится на всю страну, и передать поздравления от губернатора Михаила Ведерникова, правительства области, пожелать вам здоровья и успехов».

Останавливаться на достигнутом здесь не планируют. В следующем году рассчитывают повысить объёмы производства почти на двадцать процентов и ожидают больших инвестиций на улучшение потребительских свойств и изменение формата упаковки.

Валентина Семенова

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