Общество

Итоги регионального конкурса изобретателей и рационализаторов подводят в Пскове

Итоги конкурса изобретателей и рационализаторов Псковской области подводят сегодня, 29 ноября. Финалистами конкурса стали 10 человек, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Среди участников - сотрудники предприятий, преподаватели, программисты, студенты и школьники из Пскова, Великих Лук и других муниципалитетов.

Рассмотрят индивидуальные и коллективные проекты. Победителей и призеров определят по трем номинациям:

«Лучший изобретатель Псковской области»;

«Лучший рационализатор Псковской области»;

«Лучший изобретатель Псковской области до 14 лет».

Конкурс будет проведен в два этапа, так как из-за проблем с электричеством в центре города Пскова члены жюри не могли связаться с конкурсантами по ВКС.

Организатор конкурса - Псковское региональное отделение Союза машиностроителей России. Соорганизаторами выступили правительство Псковской области, Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов, технопарк «Электрополис», РСПП Псковской области.