Итоги регионального конкурса изобретателей и рационализаторов подводят в Пскове

Итоги конкурса изобретателей и рационализаторов Псковской области подводят сегодня, 29 ноября. Финалистами конкурса стали 10 человек, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Среди участников - сотрудники предприятий, преподаватели, программисты, студенты и школьники из Пскова, Великих Лук и других муниципалитетов.
Рассмотрят индивидуальные и коллективные проекты. Победителей и призеров определят по трем номинациям:
Конкурс будет проведен в два этапа, так как из-за проблем с электричеством в центре города Пскова члены жюри не могли связаться с конкурсантами по ВКС.
Организатор конкурса - Псковское региональное отделение Союза машиностроителей России. Соорганизаторами выступили правительство Псковской области, Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов, технопарк «Электрополис», РСПП Псковской области.