Общество

Михаил Ведерников о медиафоруме: Повестку выбрали актуальную

Большое количество стран-участников прошедшего недавно в Пскове медиафорума говорит о том, что мероприятие задумывалось не зря, считает губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«То, что такое большое количество стран было представлено, говорит о том, что форум мы задумывали не зря. Повестку выбрали актуальную, которая, в первую очередь, интересует жителей приграничных регионов и наших соотечественников за рубежом», – отметил Михаил Ведерников в интервью Rutube-каналу «Мамыкин ТВ».

Также глава региона выразил надежду, что с проведением подобного рода мероприятий журналистика в области вырастет в профессиональном плане.

«Мне уже удалось пообщаться с участниками, получить обратную связь. Все говорят о том, что были достаточно интересные, откровенные дискуссии, было много предложений, которые лягут в основу нашей большой дальнейшей совместной работы. И, конечно, были различные мастер-классы, поэтому, я надеюсь, что у нас журналистика поднимется еще на одну ступеньку», – дополнил губернатор.