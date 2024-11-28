Общество

Температура воздуха в декабре в Псковской области может быть выше нормы

Декабрьская температура воздуха на территории Псковской области может быть выше нормы. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Вероятнее всего декабрьская температура будет выше нормы на территории Псковской области, но мы узнаем это только 31 декабря», - рассказала Тала Нещадимова.

По предварительным данным, более теплая погода ожидается в первой и третьей декаде декабря.

«Пока неизвестно, сможет ли декабрьская температура перебороть более тёплую погоду в 1 и 3 декаде декабря. Мы сосчитаем только в последний день месяца», - отметила синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в декабре во всех регионах России прогнозируется температура, близкая к норме и выше неё.