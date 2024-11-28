Общество

Третий год подряд в области уменьшается количество абортов — Марина Гаращенко

В 2024 году в сравнении с 2022 годом количество абортов уменьшилось в три раза. Данная тенденция связана с развитием на территории Псковской области национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», вниманием губернатора Псковской области к этому очень важному вопросу, сообщается в Telegram-канале председателя комитета по здравоохранению Псковской области Марины Гаращенко.

В регионе проводится большая информационная работа по популяризации семейных ценностей, материнства и многодетности.

Также с этого года в целях профилактики прерывания беременности в Псковской области действует региональная программа «Мама, я жду тебя».

Одной из важных практик регионального проекта является стандартизация работы кабинетов медико-социальной и правовой помощи на территории всей Псковской области. Уже отмечается положительная работа психологов кабинетов медико-социальной помощи с беременными женщинами в ситуации репродуктивного выбора, отметила Марина Гаращенко.