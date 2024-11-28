Общество

Псковский облсовпроф принял участие во II всероссийском профсоюзном юридическом форуме

II Всероссийский профсоюзный юридический форум, организованный Федерацией независимых профсоюзов России для правовых инспекторов Инспекций труда профсоюзов, прошел в Сочи с 25 по 29 ноября 2024 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облсовпрофе.

Фото: Псковский облсовпроф

Форум стал ежегодным мероприятием, в рамках которого собираются более 100 представителей профсоюзных юристов. В 2023 году форум прошёл в Волгограде.

В рамках форума были организованы лекции, которые прочитали ведущие специалисты в области трудового права из Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова, академии труда и социальных отношений в Москве, Уральского государственного юридического университета имени Вениамина Яковлева, Московского государственного гуманитарного университета, а также юристы, принимавшие активное участие в разработке Федерального закона «О профессиональных союзах».

В ходе форума участники смогли обсудить актуальные вопросы в открытом диалоге, выявить проблемы и проанализировать судебную практику.

Участников Форума поприветствовал лично Президент ФНПР Михаил Шмаков. Михаил Викторович пожелал всем профсоюзным правикам никогда не забывать, что на первом месте всегда должен стоять работник. Именно право на труд работника, согласно Конституции РФ и Трудового кодекса РФ, первостепенно в трудовых отношениях.

Заместитель Председателя ФНПР Ирина Федюшкина с юридической стороны обосновала профсоюзным юристам о законности прав собственности на недвижимое имущество, принадлежащее Профсоюзу. И как следствие необоснованные притязания последние шесть лет со стороны Генеральной прокуратуры.

«Форум прошел на высоком уровне. Полученный объем новых знаний поможет выбрать правильную позицию в защите трудовых прав членов профсоюза нашего Псковского региона. Форум – это отличная площадка, чтобы поделиться опытом. Много вопросов, с которыми сталкиваешься в своей повседневной работе, благодаря Форуму нашли свои ответы. Разбор сложившейся судебной практики и реальных споров, которые для правильного разрешения действительно на сегодняшний день требуют изменений в трудовом законодательстве», - поделилась впечатлениями участник Форума, главный правовой инспектор Инспекции труда СОП Псковский облсовпроф Ирина Иванова.

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов подчеркнул важность постоянного обучения и обмена опытом между юристами в условиях, когда социально-экономическая ситуация постоянно меняется.

«Это очень правильное и необходимое мероприятие. Сегодня время требует постоянного обучения и возможности поделиться практикой и накопленным опытом между юристами. Я считаю, что необходимо выходить с законодательной инициативой о формировании нового современного трудового законодательства, и профсоюзы занимаются этой работой. Меняется социально-экономическая ситуация и категория людей, выведенных в самозанятые, сейчас не попадают под классическую схему трудовых правоотношений. Нужно идти вперед и выстраивать наше законодательство, которое должно защищать все категории работников в нашей стране», - добавил председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.