Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Готовим сами Как в ресторане
Третий этап Муниципальная реформа
«Легкая кухня»: творожная запеканка
От стекляшки до «чебурашки»
Что привезти из Пскова?
любить людей БЫТЬ ДОБРУ
«Истфакт» Ленин в Пскове
оценка качества Псковских педагогов
Потягнем за Отечество!
Денис Иванов о фермерских рынках
Шел в Европу попал в ЦВСИГ
 
 
 
ещё Общество 28.11.2024 17:391 Александр Котов о проекте бюджета, избрании глав муниципалитетов и штрафах за парковку на газонах 30.11.2024 10:400 Псковский облсовпроф принял участие во II всероссийском профсоюзном юридическом форуме 30.11.2024 09:010 Росгвардия выпустила видеоролик о запрете использования оружия в пьяном состоянии 29.11.2024 21:400 Курсанты помогли псковскому зооприюту подготовится к зиме 29.11.2024 20:200 Жителям Псковской области предлагают выбрать символ для тысячерублевой банкноты 29.11.2024 19:000 Сергей Вострецов: Проблема не в мигрантах, а в системе контроля
 
 
 
Самое популярное 26.11.2024 09:415 Шлюхам дороже, или Почём проезд на красный 25.11.2024 11:173 Псковское УФНС просит признать ГК «Кабош» банкротом 25.11.2024 12:595 Елена Луговая и Ирина Волкова стали Миссис и Мисс Псков-2024 25.11.2024 18:153 Рейтингомер: международный медиафорум, уголовка для чиновников и тень банкротства над «Кабошем» 26.11.2024 10:350 Красота и безобразие
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковский облсовпроф принял участие во II всероссийском профсоюзном юридическом форуме

30.11.2024 10:40|ПсковКомментариев: 0

II Всероссийский профсоюзный юридический форум, организованный Федерацией независимых профсоюзов России для правовых инспекторов Инспекций труда профсоюзов, прошел в Сочи с 25 по 29 ноября 2024 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облсовпрофе. 

Фото: Псковский облсовпроф

Форум стал ежегодным мероприятием, в рамках которого собираются более 100 представителей профсоюзных юристов. В 2023 году форум прошёл в Волгограде.

В рамках форума были организованы лекции, которые прочитали ведущие специалисты в области трудового права из Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова, академии труда и социальных отношений в Москве, Уральского государственного юридического университета имени Вениамина Яковлева, Московского государственного гуманитарного университета, а также юристы, принимавшие активное участие в разработке Федерального закона «О профессиональных союзах».

В ходе форума участники смогли обсудить актуальные вопросы в открытом диалоге, выявить проблемы и проанализировать судебную практику.

Участников Форума поприветствовал лично Президент ФНПР Михаил Шмаков. Михаил Викторович пожелал всем профсоюзным правикам никогда не забывать, что на первом месте всегда должен стоять работник. Именно право на труд работника, согласно Конституции РФ и Трудового кодекса РФ, первостепенно в трудовых отношениях.

Заместитель Председателя ФНПР Ирина Федюшкина с юридической стороны обосновала профсоюзным юристам о законности прав собственности на недвижимое имущество, принадлежащее Профсоюзу. И как следствие необоснованные притязания последние шесть лет со стороны Генеральной прокуратуры.

«Форум прошел на высоком уровне. Полученный объем новых знаний поможет выбрать правильную позицию в защите трудовых прав членов профсоюза нашего Псковского региона. Форум – это отличная площадка, чтобы поделиться опытом. Много вопросов, с которыми сталкиваешься в своей повседневной работе, благодаря Форуму нашли свои ответы. Разбор сложившейся судебной практики и реальных споров, которые для правильного разрешения действительно на сегодняшний день требуют изменений в трудовом законодательстве», - поделилась впечатлениями участник Форума, главный правовой инспектор Инспекции труда СОП Псковский облсовпроф Ирина Иванова.

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов подчеркнул важность постоянного обучения и обмена опытом между юристами в условиях, когда социально-экономическая ситуация постоянно меняется.

«Это очень правильное и необходимое мероприятие. Сегодня время требует постоянного обучения и возможности поделиться практикой и накопленным опытом между юристами. Я считаю, что необходимо выходить с законодательной инициативой о формировании нового современного трудового законодательства, и профсоюзы занимаются этой работой. Меняется социально-экономическая ситуация и категория людей, выведенных в самозанятые, сейчас не попадают под классическую схему трудовых правоотношений. Нужно идти вперед и выстраивать наше законодательство, которое должно защищать все категории работников в нашей стране», - добавил председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

Теги: #облсовпроф
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Опасаетесь ли вы Третьей мировой войны?
В опросе приняло участие 235 человек
30.11.2024, 10:450 Всемирный день домашних животных отмечают 30 ноября 30.11.2024, 10:400 Псковский облсовпроф принял участие во II всероссийском профсоюзном юридическом форуме 30.11.2024, 10:260 В Пскове ребенок на электросамокате наехал на Lexus и попал в больницу 30.11.2024, 10:200 Псковичи завоевали четыре медали на всероссийском турнире по джиу-джитсу
30.11.2024, 10:000 Открытие центров подготовки международного волонтёрского корпуса к 80-летию Победы обсудили в Пскове 30.11.2024, 09:400 Александринский театр представил в Пскове спектакль «Записки нервного капельдинера» 30.11.2024, 09:150 Почти 100 тысяч псковичей приняли участие в комплексе по ГТО 30.11.2024, 09:010 Росгвардия выпустила видеоролик о запрете использования оружия в пьяном состоянии
29.11.2024, 22:001 Как спорт стимулирует умственное развитие детей, рассказал эксперт 29.11.2024, 21:400 Курсанты помогли псковскому зооприюту подготовится к зиме 29.11.2024, 21:200 Как сменить собственника в квитанции за капремонт, ответили псковичам 29.11.2024, 21:000 Две фальшивые пятитысячные банкноты выявили в Пскове
29.11.2024, 21:000 Выставка японской гравюры в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 29.11.2024, 20:400 Пскович ездил пьяным по городу и отправился на принудительные работы 29.11.2024, 20:200 Жителям Псковской области предлагают выбрать символ для тысячерублевой банкноты 29.11.2024, 20:000 Четыре концерта органной музыки дадут в Пскове в декабре
29.11.2024, 19:400 Нетрезвого водителя за рулем Opel остановили в Порховском округе 29.11.2024, 19:200 Работы псковских мастеров по мотивам сказок представят на выставке 29.11.2024, 19:160 Массовое ДТП произошло на площади Ленина в Пскове 29.11.2024, 19:150 «Пастырь»: О церковнославянском языке. ВИДЕО
29.11.2024, 19:010 Объем отгруженных товаров собственного производства вырос в Великих Луках  29.11.2024, 19:000 Сергей Вострецов: Проблема не в мигрантах, а в системе контроля 29.11.2024, 18:551 Благоустройство сквера Псковских десантников во Фрунзенском районе завершат в декабре 29.11.2024, 18:450 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: На Олимпе одни старики…
29.11.2024, 18:450 «Семейные ценности»: Как не стать жертвой развода. ВИДЕО 29.11.2024, 18:440 35% респондентов в СЗФО страдают от простуды из-за холода и сквозняков на рабочем месте — опрос 29.11.2024, 18:430 Колония и администрация в Псковском районе обсудили взаимодействие  29.11.2024, 18:390 Житель Печорского округа подозревается в краже телефона у псковички
29.11.2024, 18:390 В облздраве прокомментировали заявление Артура Гайдука об угрозе остаться без скорой помощи 29.11.2024, 18:331 Средняя начисленная зарплата в Великих Луках составила почти 60 тысяч рублей 29.11.2024, 18:310 Температура воздуха в декабре в Псковской области может быть выше нормы 29.11.2024, 18:230 Михаил Ведерников: Центр «Соотечественник» принимает 10-15 человек в день
29.11.2024, 18:206 Третий год подряд в области уменьшается количество абортов — Марина Гаращенко 29.11.2024, 18:190 «Беседка»: О спорт, ты как? ВИДЕО 29.11.2024, 18:192 Псковские студенты и преподаватель поддались на уловки мошенников 29.11.2024, 18:170 Режиссер Гульназ Балпеисова: Я боролась за свою мечту и свою профессию
29.11.2024, 17:550 Синоптики в Псковской области не прогнозируют сильных снегопадов в начале декабря 29.11.2024, 17:480 Три фестиваля ТКД Псковской области отмечены на премии Russian Event Awards 29.11.2024, 17:450 «Прессинг»: Ненависть в СМИ, драка с крысами, медийщик здорового человека. ВИДЕО 29.11.2024, 17:420 «Лада» и «Газель» столкнулись на Рижском проспекте в Пскове
29.11.2024, 17:350 Тёплая погода ожидается на выходных в Псковской области 29.11.2024, 17:320 Внимание! Перегрузка 29.11.2024, 17:300 Ремонт двух железнодорожных переездов в Пскове начнется с 30 ноября 29.11.2024, 17:240 Выставка археологических находок откроется в Пскове 9 декабря
29.11.2024, 17:220 День казачьей культуры пройдет в Пскове 30 ноября 29.11.2024, 17:181 Подземную реку обнаружили в Пскове на пересечении улицы Максима Горького и Рижского проспекта. ВИДЕО 29.11.2024, 17:140 Три вида снега ожидаются в Псковской области на следующей неделе 29.11.2024, 17:120 Итоги регионального конкурса рационализаторов подвели в Пскове
29.11.2024, 17:090 Оборот оптовой и розничной торговли вырос в Великих Луках 29.11.2024, 17:080 Командир взвода ДПС из Псковской области потушил загоревшийся автомобиль 29.11.2024, 17:060 ИТ-холдинг Т1 и МГТУ имени Баумана будут развивать совместные образовательные проекты 29.11.2024, 17:042 Двух 18-летних псковичек осудили на 15 лет за сбыт наркотиков
29.11.2024, 17:010 Псковская команда КВН «Камбаламба» выступила в финале Центральной лиги «Нева» 29.11.2024, 16:550 Александр Коновалов: Проверка Счетной палаты вскрыла проблемы в сфере спорта Псковской области 29.11.2024, 16:440 ТОСы Псковской области стали победителями на всероссийском конкурсе 29.11.2024, 16:380 Светлана Мельникова: Псков связан необыкновенными нитями со Страной восходящего солнца
29.11.2024, 16:260 Присоединят ли ФК «Псков» к «Стреле», рассказала глава спорткомитета 29.11.2024, 16:220 До +5 градусов прогнозируют в Псковской области 30 ноября 29.11.2024, 16:160 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 29 ноября 29.11.2024, 16:160 Выставка японской гравюры открылась в Псковском музее. ФОТО
29.11.2024, 16:040 Молодежные парламенты Псковской области и регионов Беларуси договорились о сотрудничестве 29.11.2024, 15:490 Михаил Ведерников о медиафоруме: Повестку выбрали актуальную 29.11.2024, 15:480 Вылет самолета по маршруту Москва - Псков отменен 29.11.2024, 15:440 В Пскове детские карты Сбера теперь можно заказать с доставкой
29.11.2024, 15:420 Опасно для жизни: военные учения на полигоне под Псковом продлятся до 31 мая 29.11.2024, 15:230 Им надо лечиться! 29.11.2024, 15:220 Суд по делу о сотрудничестве с иностранным государством начался в Пскове 29.11.2024, 15:180 Браконьера, незаконно поймавшего 60 рыб, выявили в Печорском округе
29.11.2024, 15:062 Директор сменился у регоператора по обращению с ТКО «Экогрупп» 29.11.2024, 15:031 В ФК «Псков» не смогли представить документы на собранные детскими тренерами с родителей деньги 29.11.2024, 14:460 Конкурс на лучшее новогоднее оформление проводят в Пскове 29.11.2024, 14:440 «Пастырь»: О церковнославянском языке
29.11.2024, 14:430 Юные псковичи могут принять участие в музыкальном конкурсе Олега Газманова 29.11.2024, 14:330 Псковичку наградили за победу в конкурсе стихов от Общественной палаты России 29.11.2024, 14:310 Директор ФК «Псков» в нарушение установленного порядка премировал себя почти на полмиллиона рублей 29.11.2024, 14:191 «Паровозик» на Ольгинском мосту в Пскове затрудняет движение в центр
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru