Общество

Кларнетист из Псковского колледжа искусств стал лауреатом всероссийского конкурса

Студент Псковского областного колледжа искусств имени Николая Римского-Корсакова Пётр Анисимов занял призовое место на XV открытом всероссийском конкурсе молодых исполнителей на духовых и ударных инструментах имени Юрия Большиянова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в руководстве колледжа.

Фото: Псковский колледж искусств

Как рассказал преподаватель Петра Анисимова по классу кларнета Сергей Рымарь, конкурс проходил в очном формате с 25 по 27 ноября на базе Краснодарского музыкального колледжа имени Сергея Рахманинова. В конкурсе приняли участие 49 молодых музыкантов из 12 регионов РФ (Москва, Краснодар, Санкт-Петербург, Ростов, Новороссийск, Тула, Симферополь, Новочеркасск, Рязань, Нижний Новгород, Таганрог). В дистанционном режиме принял участие представитель ДНР.

Подготовка молодого псковского кларнетиста к конкурсу началась в сентябре. В непростую конкурсную программу входили два обязательных произведения и два — по собственному выбору. В первом туре конкурса по видеозаписям Пётр исполнил 1-ю часть концерта для кларнета с оркестром Франтишека Крамаржа и пьесу Игоря Стравинского для кларнета соло. Конкурсными произведениями II тура стали восточный танец композитора Сергея Василенко и Интродукция, тема и вариации Джоаккино Россини для кларнета с оркестром.

Вместе с псковским музыкантом в творческих состязаниях кларнетистов выступили студенты из ССМШ (колледжа) при Ростовской государственной консерватории имени Сергея Рахманинова и Краснодарского музыкального колледжа имени Николая Римского-Корсакова.

По результатам прослушивания Пётр был награждён дипломом лауреата III степени.

«Участие в таком серьёзном конкурсе – это хороший повод для глубокого анализа собственного исполнительского уровня, проверка своих технических возможностей, эмоционально-волевых качеств», — отметил Пётр. «Также это отличный шанс увидеть и услышать музыкантов твоего возраста из различных регионов, познакомиться с другими исполнительскими школами. Также я оцениваю участие в этом конкурсе как промежуточное подведение итогов, ведь в этом году я заканчиваю колледж искусств и планирую свою дальнейшую жизнь связать именно с музыкальным исполнительством».

Добавим, что Пётр Анисимов уже является опытным музыкантом. Он — артист Псковского губернаторского симфонического оркестра под управлением Александра Репникова и Камерного оркестра Детской филармонии. Принимал участие в международной арт-резиденции для молодых музыкантов «Золотой петушок», участвовал в серии концертов Международной молодёжной арт-экспедиции «Родовые гнезда русской классической культуры», выступал в составе молодежного международного симфонического оркестра ежегодного фестиваля «Музыка на воде». В творческом архиве Петра диплом лауреата II степени Международного конкурса, посвященного 150-летию Сергея Рахманинова, гран-при Псковского областного открытого конкурса исполнителей на духовых инструментах и др.