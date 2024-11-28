Общество

Любовь за решеткой: в великолукском СИЗО сыграли свадьбу

В следственном изоляторе города Великие Луки состоялась церемония бракосочетания. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УФСИН России по Псковской области

Регистрация брака подсудимой и её избранника прошла в актовом зале учреждения в соответствии со всеми установленными правилами и традициями. По окончании церемонии молодожёнам был выдан официальный документ, подтверждающий заключение брака.

Молодые люди познакомились в одной из социальных сетей, когда подсудимая находилась за пределами учреждения. Они начали встречаться, а затем девушка оказалась в местах содержания под стражей. Несмотря на это, их отношения оказались настолько крепкими, что они решили их узаконить. Руководство следственного изолятора оказало содействие в организации этой процедуры.

Регистрацию брака проводил сотрудник ЗАГСа. Молодожёнам разрешили обменяться обручальными кольцами. Присутствующие поздравили пару и пожелали им долгой и счастливой жизни. Они выразили уверенность в том, что молодая семья пройдёт все испытания, став опорой и поддержкой друг для друга.