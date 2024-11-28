Общество

Школьникам Псковской области расскажут, как ИИ помогает в сервисе такси

Со 2 по 22 декабря школы Псковской области примут участие во всероссийском образовательном проекте «Урок цифры» на тему «Код города: технологии в движении». Учащиеся узнают, как современные технологии, такие как искусственный интеллект и машинное обучение, применяются в сервисах такси для быстрого и комфортного перемещения по городу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Центральное событие проекта — открытый урок, который пройдет 13 декабря в центре цифрового образования «IT-Куб» в Пскове. Участники познакомятся с технологическими решениями, включая теорию графов, используемую для построения маршрутов, и алгоритмы оптимизации пути. Они также изучат методы поиска кратчайшего маршрута и сокращения времени ожидания такси, а также способы эффективного использования времени водителем.

Помимо базовых представлений об ИИ, машинном обучении и теории графов участники «Урока цифры» овладеют навыками цифровой безопасности и защиты от цифровых угроз на примере фишинга.

«Урок цифры позволяет детям знакомиться с основами цифровой экономики, цифровых технологий и программирования. В этот раз школьники смогут узнать, как развиваются технологии искусственного интеллекта и машинного обучения в транспортной отрасли, как происходит их применение на практике на примере сервиса такси», — отметила директор Департамента развития цифровых компетенций и образования Минцифры России Татьяна Трубникова.

Принять участие в «Уроке цифры» можно как в школе, так и дома. Задания делятся на три уровня сложности: для младших, средних и старших классов.

Для учителей эксперты разработали методические материалы, которые помогут провести урок и объяснить школьникам принципы работы современных городских сервисов и лежащие в их основе технологии, математические модели и алгоритмы.

После прохождения «Урока цифры» участники получат сертификаты.

«Урок цифры» проводится с 2018 года АНО «Цифровая экономика», Минцифры России, Минпросвещения России в партнерстве с ключевыми IT-компаниями и организациями в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика». В рамках проекта ведущие IT-компании разрабатывают уроки, которые помогают школьникам сориентироваться в мире профессий, связанных с технологиями и программированием. Предыдущие уроки были посвящены нейросетям и облачным технологиям, прогнозированию погоды, цифровому искусству, беспилотным автомобилям и персональным помощникам.