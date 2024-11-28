Общество

Ювелирные изделия оказались самыми частыми покупками иностранцев в России

Ювелирные изделия стали наиболее востребованным товаром среди иностранных туристов в России. Об этом сообщил исполнительный директор цифрового оператора tax free DigiTaxFree Вадим Клементьев.

В начале ноября правительство РФ продлило эксперимент по внедрению tax free в России до конца 2027 года. Система tax free начала действовать в России в 2018 году. Согласно этой системе, вернуть НДС с покупок, сделанных в России, могут все иностранцы, кроме туристов из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда помимо России входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Система возврата налога распространяется на товары, включая технику, продукты питания, одежду, ювелирные изделия, книги, лекарства, приобретенные в течение одного дня на сумму не меньше 10 тысяч рублей, пишет РИА Новости.

«Чаще всего иностранные туристы покупают в России ювелирные изделия (52%), одежду (22%) и парфюмерно-косметические товары (13%). Среди "любимых" категорий покупок — золотые кольца и браслеты, брендовое нижнее белье, верхняя одежда и женская уходовая косметика», — рассказал Вадим Клементьев, ссылаясь на исследование компании, в котором были проанализированы оформленные через нее чеки tax free с января по ноябрь 2024 года.

Самыми активными для покупок месяцами в этом году, по данным компании, стали июль и август, в которые совершено порядка 13,8% и 14,2% покупок соответственно.

«На субботу (18,8%) и воскресенье (29%) также пришлось больше всего покупок, совершаемых иностранными туристами в России», — добавил исполнительный директор цифрового оператора tax free.