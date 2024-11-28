Общество

Материнский капитал в 2025 году составит почти 700 тысяч рублей на первого ребенка

Материнский капитал в 2025 году проиндексируют на 7,3%, он составит 676 тыс. 398 рублей на первого ребенка. Это следует из утвержденного бюджета Фонда пенсионного и социального страхования на 2025-2027 годы, закон подписал президент РФ Владимир Путин.

В соответствии с действующим законодательством, размер материнского капитала будет увеличен в 2026 году на 4,5% и составит 706 836 рублей. В 2027 году ожидается увеличение на 4% до 735 109 рублей.

Указанные суммы будут выплачиваться семьям, в которых первый ребёнок родился или был усыновлён начиная с 1 января 2020 года, а также семьям, в которых все дети родились до указанной даты.

Если второй, третий или последующий ребёнок родился или был усыновлён начиная с 1 января 2020 года и семья ранее не получала материнский капитал, то выплата в 2025 году составит 893 835 рублей, в 2026 году — 934 058 рублей, а в 2027 году — 971 420 рублей.

Если семья уже получила материнский капитал за первого ребёнка, то доплата за второго ребёнка в 2025 году составит 217 тысяч рублей.

Индексация материнского капитала происходит с 1 февраля.

Расходы бюджета на материнский капитал предусмотрены в 2025 году в размере 536,71 миллиарда рублей, в 2026 году — 574,95 миллиарда рублей, а в 2027 году — 612,04 миллиарда рублей, включая выплаты гражданам, проживающим за пределами Российской Федерации.