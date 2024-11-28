Общество

День казачьей культуры в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Пскове 30 ноября прошёл яркий и запоминающийся праздник — День казачьей культуры. Мероприятие собрало стало настоящим праздником традиций, песен и танцев.

Концерт открыл семейный ансамбль «Казачата», который представили юные артисты из приёмных семей.

Зрители наслаждались зажигательными танцами и мелодичными песнями, которые погружали в атмосферу казачьей культуры

Концерт стал настоящим праздником для всех любителей казачьей культуры. Он позволил насладиться яркими выступлениями талантливых артистов и узнать больше о традициях и обычаях этого направления.

Подробнее о мероприятии – в фоторепортаже Анны Тягуновой.