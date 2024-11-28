Общество

10% псковичей рассказали, что в их компаниях были случаи увольнения сотрудников из-за ненадлежащего поведения на корпоративе – опрос

В 10% псковских компаний были случаи увольнения сотрудников из-за ненадлежащего поведения на корпоративе. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

4% опрошенных эйчаров рассказали, что в их компаниях были случаи увольнения сотрудников из-за ненадлежащего поведения на корпоративе: 3% указали на то, что работник уволился по собственной инициативе, 1% — что решение о расставании приняло руководство.

О подобных случаях вспомнили и 10% работающих псковичей: 5% рассказали, что инициатива исходила от провинившегося сотрудника, еще 5% — от руководства. Об увольнениях вследствие поведения на корпоративе чаще вспоминали мужчины (15% против 6% женщин): «Покусал начальника». Псковичи старше 45 лет свидетелями подобных историй оказывались чаще тех, кто моложе (16% против 4% из тех, кому менее 35 лет): «Уволился сам, но начальство на него оказало серьёзное давление».

Большинство работников (77%) не смогли вспомнить подобных ситуаций: «Не помню ни одного увольнения ни на одной работе, даже после самых безобразных корпоративов»; «Глупо за это увольнять».