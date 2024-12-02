Общество

22 тонны польских груш уничтожили в Псковской области

На полигоне твёрдых бытовых отходов в Себеже под контролем инспекторов Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора механическим путем уничтожено 22 тонны польских груш. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Россельхознадзора

Ранее в Усвятском районе сотрудники Псковской таможни и Пограничного управления Федеральной службы безопасности по Псковской области остановили автомобильное транспортное средство, осуществившее незаконный ввоз продукции без документов, подтверждающих её карантинное фитосанитарное состояние и происхождение, с территории Республики Беларусь в обход фитосанитарных постов. Автотранспортное средство было передано сотрудникам управления Россельхознадзора для проведения мероприятий в рамках возложенных на них полномочий.

На складе временного хранения при осуществлении досмотра грузового отсека автомобиля специалисты Россельхознадзора выявили партию свежих груш общим весом 22 тонны. На коробках с фруктами содержались маркировочные этикетки с указанием страны происхождения – Польша.

По факту выявленного нарушения в отношении водителя, незаконно перевозившего груз, возбудили дело об административном правонарушении.