Общество

Кабмин упрощает передачу в аренду недвижимого имущества федеральными учреждениями

Подписано постановление правительства России, которое упрощает передачу в аренду недвижимого имущества федеральными учреждениями. Об этом сообщается на сайте Минфина РФ.

«Правительством Российской Федерации подписано разработанное Минфином России постановление, которое упрощает передачу в аренду недвижимого имущества федеральными учреждениями. Инициатива позволит снизить временные и финансовые издержки участников хозяйственного оборота за счет более оперативной передачи имущества в аренду», - говорится в сообщении.

Кроме того, это касается и размещения малогабаритного оборудования, такого как банкоматы, платежные терминалы, торговые аппараты.

Отмечается, что принятое постановление в том числе предусматривает утверждение Росимуществом перечня документов, необходимых для согласования договора аренды, сокращение срока рассмотрения Росимуществом соответствующих документов с 30 до 15 рабочих дней, а в случае наличия отчета об оценке и положительного заключения СРО на него - до 5 календарных дней.