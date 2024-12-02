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Общество

Олег Савельев рассказал об успехах ТОС «Поляна сказок» в Куньинском районе

03.12.2024 14:24|ПсковКомментариев: 0

Территориальные общественные самоуправления — хороший инструмент для улучшения условий жизни на местах. Такое мнение депутат Псковского областного Собрания Олег Савельев высказал в беседе с корреспондентом ПЛН FM. Подробнее он рассказал об успехах ТОСов в Куньинском районе. 

По словам Олега Савельева, уже несколько лет работает ТОС «Поляна сказок», это один из первых ТОС в регионе. Он был создан местными жителями, которые восстановили местный Дом культуры. 

«ТОС "Поляна сказок" – это действительно сказочное место, расположенное возле местного Дома культуры, который, кстати, был восстановлен благодаря усилиям местных жителей», - сказал Олег Савельев. 

Сегодня Дом культуры в деревне Ущицы представляет собой прекрасное место, где есть библиотека и небольшой краеведческий музей. Экспозиции рассказывают о жизни и быте местного населения, а также о Великой Отечественной войне и освобождении родного края.

«Ущицы, безусловно, являются ярким примером того, как можно изменить жизнь к лучшему благодаря инициативе местных жителей», - подчеркнул депутат.

Рассказывая о конкретных проектах, реализованных силами ТОС, Олег Савельев упомянул детскую игровую площадку «Веселый дворик» и зону отдыха «Нескучный двор». Местные жители создали избушку и вырезали фигурки сказочных героев, которые украшают территорию возле Дома культуры. Всю работу они выполнили своими руками, потратив деньги только на приобретение строительных материалов и краски.

Планы у ТОСа «Поляна сказок» большие. Они хотят объединить Дом культуры и братское захоронение в единую композицию, чтобы сделать это место ещё более красивым и значимым.

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Другие ТОСы в Куньинском районе также занимаются разнообразными проектами. Например, устанавливают детские игровые площадки или зоны отдыха возле домов. Также депутат обратил внимание на успехи ТОСа в деревне Шейкино, где благодаря полученным средствам была установлена автономная система отопления в Доме культуры. 

«Дом культуры в деревне Шейкино является центром притяжения для местных жителей. За счет средств, предоставленных по грантам, удалось установить систему автономного отопления, что сделало его доступным круглый год», - поделился Олег Савельев. 

Парламентарий подчеркнул важность таких инициатив для развития сельских территорий. 

«Такие примеры показывают, насколько важны ТОСы для улучшения условий жизни на местах. Мы видим, что активные граждане способны добиваться значительных результатов, делая свою малую родину лучше и комфортнее для всех», - заключил он.

Пресс-портрет
Савельев Олег Дмитриевич ​​​​​​​Депутат Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #псковское областное собрание #ТОС
Источник: Псковская Лента Новостей
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