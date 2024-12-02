Общество

Ввоз в РФ более 4 тонн кормов без документов предотвратили в Псковской области

За минувшую неделю на российско-белорусской границе в Псковской области государственными инспекторами управления Россельхознадзора дважды приостановлено перемещение кормов для непродуктивных животных, перевозимых в автотранспортных средствах с территории Республики Беларусь. Две партии готовых кормов общим весом 4,2 тонны пытались ввезти на территорию Российской Федерации без сопроводительных документов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

В ходе контрольных мероприятий установлено, что партии подконтрольной продукции перемещались без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность и происхождение товара.

Также было зафиксировано нарушение указания Россельхознадзора о запрете поставок в Российскую Федерацию продукции с итальянского предприятия-производителя, сертификация продукции которого с 23 марта 2023 года приостановлена.

Перемещение кормов для непродуктивных животных по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлены акты о возврате грузов. Товар возвращен в Республику Беларусь.