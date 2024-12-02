Общество

День правовой помощи участникам СВО пройдет 12 декабря в Пскове

День правовой помощи для участников специальной военной и членов их семей пройдет 12 декабря с 14.00 до 16.00 в филиале фонда «Защитники Отечества», сообщается в Telegram-канале организации.

Фото здесь и далее: Telegram-канал фонда «Защитники Отечества»

День правовой помощи участникам специальной военной операции и членам их семей призван помочь оперативно получить информацию о существующих мерах поддержки и помочь в решении проблем, связанных с нарушением прав граждан.

Прием будут вести адвокаты, нотариусы Псковской области, сотрудники комитета по социальной защите Псковской области, комитета юстиции Псковской области, управления федеральной службы судебных приставов по Псковской области, отделения Социального фонда России по Псковской области.

Мероприятие состоится 12 декабря 2024 года с 14.00 до 16.00 в филиале фонда «Защитники Отечества» по Псковской области по адресу: город Псков, улица Льва Толстого, дом №31а.

Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам в г. Пскове: 672-802, 672-803, 33-10-96 (доб.211)