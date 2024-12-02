Общество

День неизвестного солдата отмечают в России 3 декабря

В России 3 декабря отмечается памятная дата — День Неизвестного Солдата — в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за её пределами. Она введена федеральным законом «О внесении изменений в статью 1-1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России» от 4 ноября 2014 года.

Решение об установлении даты было принято Госдумой РФ в октябре 2014 года, а соответствующий указ подписан Президентом России в ноябре того же года. По мнению законотворцев, установление Дня «обосновывается необходимостью увековечения памяти, воинской доблести и бессмертного великого подвига российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории страны или за её пределами, чьё имя осталось неизвестным», а также это будет способствовать укреплению патриотического сознания.

Дата 3 декабря выбрана в связи с тем, что в этот день в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был торжественно захоронен у стен Московского Кремля в Александровском саду. Сегодня мемориал у Кремлевской стены стал символичным местом поклонения для всех тех, кто не знает, как погибли его родные и близкие, и где они погребены.

Но День Неизвестного Солдата — это не только день памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, но и дата, которая объединяет память по всем погибшим и пропавшим без вести во время войн и военных конфликтов.

Это дань благодарности всем, кто погиб на фронтах, память о каждом солдате, защищавшем Родину, и на чьи могилы не могут прийти их родственники и потомки. Но все они — Герои своей страны — живы в памяти людской, поэтому важно бережно хранить и передавать от поколения к поколению эту память.

Всего в войнах и вооруженных конфликтах 20 и 21 веков пропали без вести примерно два миллиона советских и российских граждан. Каждый год работа по поиску и установлению неизвестных и пропавших без вести защитников Отечества продолжается. Специалисты Минобороны России и волонтеры в ходе поисковых экспедиций и кропотливого изучения архивных документов помогают узнать судьбу всех погибших во время военных действий, пишет calend.ru.

Слова «Никто не забыт, ничто не забыто» стали символом этого памятного дня. В честь праздника по всей стране в этот день проходят различные памятные и торжественные мероприятия, церемонии возложения цветов к мемориалам павшим воинам и воинским захоронениям с участием ветеранов, военнослужащих, представителей власти, церкви и общественности. Традиционно в российских учебных заведениях организуются выставки и уроки мужества.