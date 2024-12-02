Хорек был замечен на улице Леона Поземского в Пскове

Медицинские обследования без очередей и хамства. ЛОНГРИД

Никакого ухудшения по отношению к местным быть не должно: Олег Савельев о муниципальной реформе

ТОС благоустроил детский парк на берегу озера Смолинское в Палкинском районе

Проверку по факту гибели мужчины при пожаре в Стругокрасненском округе проводят следователи

Человека спасли при возгорании жилого дома в Опочке

До +4 градусов прогнозируют в Псковской области 3 декабря

У псковичей остался один день для своевременной оплаты налоговых уведомлений за 2023 год

Движение идет, опасаться не нужно — Олег Савельев о преобразовании Куньинского района в округ

Начался прием вопросов к прямой линии губернатора Михаила Ведерникова

Житель Палкинского района хотел помириться с женой и попал под суд за угрозу убийством