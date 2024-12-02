Общество

Михаил Ведерников: В области проживают более 45 тысяч людей с ограничениями по здоровью

В Псковской области проживают более 45 тысяч людей с ограничениями по здоровью, они вносят значимый вклад в развитие региона. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фотографии: Михаил Ведерников / Telegram

Губернатор отметил, что среди людей с ограничениями по здоровью много спортсменов, которые постоянно занимают призовые места на соревнованиях, а также творческих и талантливых людей, которые радуют и восхищают своими способностями.

«Спасибо за ваш оптимизм, готовность помогать в решении важных социальных вопросов, за ваше стремление изменить мир вокруг себя и сделать его лучше! И, конечно, спасибо всем специалистам, врачам, социальным работникам, которые помогают с адаптацией и оказывают необходимую помощь», - выразил поздравления глава региона.