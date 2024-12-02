Общество

В Пскове 25% кампаний удерживают от увольнения любого сотрудника — опрос

Кадровый голод заставляет компании прилагать больше усилий по удержанию персонала. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители работодателей из Пскова.

По данным исследования, 68% работодателей предпринимают усилия по удержанию таких сотрудников, а 25% готовы удерживать буквально всех уходящих из компании.

Работодатели называют различные причины, по которым они стремятся удержать сотрудников. Это и кадровый голод, и опасения утечки данных к конкурентам, и понимание того, что текучка кадров влияет на климат в коллективе и эффективность бизнес-процессов. Среди работников, которых стремятся удержать, называют руководителей, профессионалов своего дела, редких и «узких» специалистов, талантливых и инициативных сотрудников, а также тех, кто приносит прибыль компании или был выращен внутри неё.

Опросы показали, что большинство написавших заявление «по собственному желанию» можно удержать, предложив интересные проекты, переведя на удалённую работу или изменив график. Однако универсальный способ удержания — это увеличение заработной платы.