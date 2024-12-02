Общество

Спрос на подшивание одежды под Новый год вырос на 25% – аналитики

Россияне создают для себя уникальную одежду и подгоняют под свои размеры ранее купленную. Аналитики Авито Услуг выяснили, как изменились спрос и предложения на услуги портных накануне Нового года.

В холодную пору растёт спрос на тёплые свитера и носки. Россияне начали чаще обращаться за услугами по вязанию. По сравнению с ноябрём 2023 года спрос вырос на 23%, а по сравнению с октябрём 2024 года – на 4%. Предложение от мастеров за год увеличилось на 16%.

Россияне также начали чаще обращаться за индивидуальной машинной вышивкой. Это позволяет сделать собственный узор или лейбл в индивидуальном формате. Спрос на эту услугу вырос на 34% по сравнению с ноябрём прошлого года. Предложение от мастеров увеличилось на 54%, сообщили в Авито Услугах.

Некоторые элементы одежды со временем требуют подгонки по фигуре. Спрос на такие услуги увеличился на 23% по сравнению с ноябрём прошлого года и на 13% по сравнению с октябрём этого года. Предложение от швей увеличилось на 25% по сравнению с прошлым годом.

За ремонтом одежды (штопкой, установкой заплаток) в ноябре 2024 года россияне стали обращаться на 16%, чем в ноябре прошлого года. За месяц же спрос изменился на 10%. Предложение от швей и портных за год увеличилось на 15%.