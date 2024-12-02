Общество

Возложение цветов и венков в честь Дня Неизвестного солдата состоялось в Великих Луках

Возложение цветов и венков в честь Дня Неизвестного солдата состоялось 3 декабря в Великих Луках на братском кладбище советских воинов, погибших в 1941-1943 годах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

Фотографии: администрация Великих Лук

«Памятная дата появилась в нашем календаре десять лет назад, с тех пор в этот день ежегодно по всей стране проходят мероприятия и акции в память о наших воинах, погибших как в годы Великой Отечественной войны, так и в локальных боевых действиях на территории нашей страны или за её пределами. Великие Луки не стали исключением», – отметили в администрации.

В торжественной церемонии приняли участие первый заместитель главы города Великие Луки Светлана Степанова, заместитель главы города Сергей Гусев, глава администрации Великих Лук Андрей Беляев, депутаты Великолукской городской Думы, председатель Великолукской городской организации Всероссийской организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Пётр Подгорный, представители общественных организаций, а также участники поста №1.

Для города воинской славы Великие Луки такие памятные даты являются особенными. Великолучане бережно хранят память о героях, во все времена героически защищавших Родину от врагов и отстаивавших интересы Отечества. На примерах их подвигов воспитывается великолукская молодёжь, заключили в администрации.