Общество

Требования к вывескам в типовой застройке допускают больше цветовых решений — Андрей Ульянов

Требования к вывескам в исторической части города более регламентированы с историко-художественной точки зрения. Об этом заместитель главы администрации города Пскова Андрей Ульянов сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Требования к вывескам в исторической части города отличаются, они более регламентированы с точки зрения историко-художественной части. По линии комитета по охране культурного наследия были даны рекомендации. В центре города это вывески, выполненные в приглушенном белом свете. Понимая, что в типовой застройке более упрощенный режим даже в вопросе объектов культурного наследия, была сделана дифференциация. Предпринимателям позволено принимать иные цветовые решения», — сказал Андрей Ульянов.

Напомним, дизайн-код начал применяться с 2021 года в Пскове по инициативе губернатора области Михаила Ведерникова. Тогда произведена замена вывесок и других информационных конструкций в исторической части города, после чего дизайн-код распространили на всю территорию областной столицы. Затем положительный опыт был масштабирован на все муниципальные образования Псковской области.