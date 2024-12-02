Общество

Жители Псковской области могут принять участие в в конкурсе «Туристический код моей страны»

Жителей Псковской области приглашают принять участие в конкурсе «Туристический код моей страны, города, поселка, района – PRO-туризм». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по молодежной политике региона.

Как рассказали организаторы, III Международный конкурс «Туристический код моей страны, города, поселка, района – PRO-туризм» направлен на создание и разработку новых туристических маршрутов, проектов и инициатив, идей и практик, по развитию индустрии туризма.

Для участия в конкурсе гражданам старше 10 лет необходимо подать заявку и прикрепить ссылки на конкурсные работы, размещенные на любом файлообменном (облачном) сервисе: https://forms.gle/dAF2bipP2B3Mcwsb8

До 10 февраля 2025 года проходит заочный этап конкурса, а с 18 марта 2025 года по 20 марта 2025 года - очный этап в Москве. победители получат дипломы и ценные призы.

Полную информацию о номинациях конкурса и условиях участия можно узнать на сайте: https://www.россия-территория-развития.рф/protourism

Организатором конкурса является Институт развития местных сообществ. Конкурс проводится в целях реализации Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».