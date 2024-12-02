Общество

Делегация Псковской области находится с бизнес-миссией в Казахстане

Делегация Псковской области находится в Республике Казахстан с деловым визитом. Первой точкой бизнес-миссии стал город Актобе — один из крупнейших экономических, индустриальных и культурных центров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в правительстве региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В состав псковской делегации, которую возглавил председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев, вошли генеральный директор Фонда инвестиционного развития Псковской области Екатерина Ершова, руководитель Центра поддержки экспорта Псковской области Мария Сидорук, генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Моглино» Павел Соболь и представители делового сообщества региона.

В филиале палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» Андрей Михеев и Екатерина Ершова презентовали торгово-экономический, инвестиционный и промышленный потенциал Псковской области. Андрей Михеев подробно рассказал иностранным коллегам о бизнес-климате и мерах поддержки, предоставляемых в регионе.

Речь зашла и о текущем торгово-экономическом сотрудничестве с Республикой Казахстан. К числу основных экспортируемых товаров из Псковской области в Республику Андрей Михеев отнес электрооборудование, механические устройства, железнодорожные локомотивы, а также товары народного потребления.

В свою очередь Екатерина Ершова рассказала о преимуществах регионального Фонда инвестиционного развития, как организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами в режиме «одного окна».

Бизнес-сообщество Республики Казахстан с особым вниманием отнеслось к возможностями особой экономической зоны «Моглино», в том числе к льготным условиям для запуска производства, о которых рассказал Павел Соболь.

Состоялась встреча псковской делегации и с представителями Акимата Актюбинской области, на которой обсуждались перспективные направления развития двустороннего сотрудничества.

Затем делегация Псковской области познакомилась с работой промышленных предприятий Актобе. На территории индустриальной зоны «Актобе» посетили производственные площадки таких предприятий, как ТОО «Зерде Керамика» специализируется на выпуске керамогранита, ТОО «FIBС Kazakstan» создает биг-беги, вагонные вкладыши, пологи из полипропиленовой ткани, компания «Лукрум Стар» — производство бумажных полотенец, салфеток и других бумажных изделий, ТОО «Поливест» — производство полиэтиленовой продукции.

В День Неизвестного солдата делегация Псковской области также возложила цветы к Обелиску Славы павшим актюбинцам за Родину на войне в годы Великой Отечественной Войны. Вместе с представителями региона память защитников почтили и соотечественники, проживающие в Актюбинской области.

Напомним, что бизнес-миссия делегации Псковской области продолжится в столице Казахстана Астане, где пройдут встречи с официальными лицами, представляющими различные федеральные структуры, курирующие развитие российско-казахстанских экономических связей, а также представителями бизнес-сообщества Республики.