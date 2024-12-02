Общество

Почти полторы тысячи человек болеют ВИЧ-инфекцией в Псковской области

1444 человека, в том числе 26 детей, заболевших ВИЧ-инфекцией, зарегистрировано по состоянию на 27 ноября в Псковской области. 162 — это новые случаи текущего года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky

Среди выявленных в 2024 году - 117 жителей Псковской области, 22 человека, находящихся в учреждениях исполнения наказания, 20 иногородних, один иностранный гражданин, два лица БОМЖ.

Среди заболевших в 2024 году преобладают мужчины - 63%, соответственно, 37% приходится на женщин.

По-прежнему, в регионе доминирует гетеросексуальный путь передачи ВИЧ-инфекции - 96,9% от числа выявленных в текущем году, 1,9% инфицировались при внутривенном введении запрещенных веществ, в 1,2% случаев заражение произошло от матери к ребенку.

По данным Псковской областной инфекционной клинической больницы на 27 ноября, на диспансерном учете в Центре СПИД состояло 1425 пациентов с диагнозом ВИЧ-инфекция в различных стадиях заболевания. Антиретровирусную терапию получали 1346 ВИЧ-инфицированных или 93,2% от состоящих на диспансерном учете. И это достойный показатель: для сравнения в мире имеют доступ к лечению 89% людей, осведомленных о диагнозе ВИЧ.

В 2024 году у ВИЧ-инфицированных женщин было 25 завершенных беременностей. Проведена химиопрофилактика вертикальной передачи ВИЧ-инфекции на этапе беременности, в родах и новорожденным.

На 27 ноября под наблюдением находилось 26 детей с диагнозом «ВИЧ-инфекция» в возрасте до 18 лет. Все дети получали антиретровирусную терапию.

До 6 декабря эксперты управления Роспотребнадзора по Псковской области могут ответить на вопросы о профилактике ВИЧ-инфекции. Горячая линия работает с понедельника по пятницу с 9:30 по 13:00 и с 14:00 по 17:30 по телефонам: 8(8112)66-47-29, 66-42-79.

Также горячие линии открыты:

в городе Великие Луки, Великолукском, Бежаницком, Куньинском, Локнянском, Новосокольническом, Усвятском районах: 8(81153) 3-73-70;

в Невельском округе, Красногородском, Новоржевском, Опочецком, Пустошкинском, Пушкиногорском, Себежском районах: 8(81151) 2-54-01;

в Островском, Палкинском, Пыталовском районах, Печорском округе: 8(81152) 3-19-27;

в Порховском, Дновском округах, Дедовичском районе: 8(81136)9-17-19.

Единый консультационный центр Роспотребнадзора работает круглосуточно: т. 8 800 555 49 43. Звонок по номеру бесплатный.

Акция направлена на профилактику ВИЧ-инфекции и информирование об этом заболевании. Также по телефонам горячей линии можно узнать о бесплатных анонимных пунктах тестирования на ВИЧ.

Сегодня перед мировым сообществом и Российской Федерацией поставлена всеобъемлющая задача: остановить эпидемию ВИЧ-инфекции к 2030 году. По оценкам Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС), вирусом иммунодефицита человека, вызывающим синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД), с момента его открытия до конца 2023 года в мире заразились 88,4 млн человек, из которых 42,3 млн умерли от заболеваний, связанных с ВИЧ/СПИДом.