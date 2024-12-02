Почти 8 млн рублей выделено на замену оконных блоков в Дедовичской школе

7 млн 924 тысячи рублей выделено на замену оконных блоков в Дедовичской школе №2. Об этом сообщил глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: Геннадий Афанасьев / «ВКонтакте»
«В рамках муниципального контракта начата замена оконных блоков в Дедовичской средней школе 2. Монтажные работы проводит ООО "Светлые окна" город Тверь. Предстоит демонтировать и установить 158 стеклопакетов, сумма контракта составляет 7 млн. 924 тыс. рублей», - рассказал глава района.
Работы необходимо закончить до 20 декабря текущего года.