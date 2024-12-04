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Клинические рекомендации могут повысить качество оказания медпомощи — Игорь Дитрих

Обязательные клинические рекомендации могут внести свой вклад в качество, доступность и безопасность оказания медицинской помощи. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей высказал депутат Псковского областного Собрания Игорь Дитрих.

Обязательные клинические рекомендации внедрят в России с 2025 года. Это будут специальные протоколы, которые регулируют деятельность врачей и должны сделать их работу более эффективной.

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«Основные знания медикам даются в институте и в ординатуре. Затем идет самообразование, это постоянный процесс. Все методы лечения: как лечить, чем лечить, зачем лечить, почему лечить — все эти знания даются врачам на этапе обучения. Клинические рекомендации — это некое обобщение этих знаний, где каждый, если что-то забыл, может посмотреть необходимую информацию», – пояснил Игорь Дитрих.

Он уточнил, что особенно полезны подобные рекомендации для работников в отдаленных регионах, где мало врачей. Благодаря специальным рекомендациям они смогут лучше ориентироваться в лечении практически всех болезней.

«Будем надеяться, что эта инициатива принесет свой вклад в качество, доступность и безопасность оказания медицинской помощи», – заключил Игорь Дитрих.