Общество

Более 80 тысяч человек воспользовались сервисом записи на прием к нотариусу через Госуслуги

Минцифры совместно с Федеральной нотариальной палатой реализует в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» сервис записи на прием к нотариусу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

На сегодняшний день сервисом воспользовались более 80 тысяч человек, оценка гражданами качества работы сервиса составляет 4,7 баллов из 5 возможных. 90% нотариусов страны подключены к электронному календарю нотариуса.

Среднее количество записей через единый портал составляет около 2,5 тысячи в неделю, однако несмотря на рост количества обращений к нотариусу через единый портал доля записавшихся на прием к нотариусу с использованием сервиса составляет менее 1% от общего количества обращений к нотариусу.

На Госуслугах можно не только выбрать ближайшего нотариуса и удобное время визита, но и указать нотариальное действие, узнать перечень необходимых документов и при желании — направить их электронные копии заранее, чтобы нотариус подготовился к приему. Самые популярные нотариальные действия: удостоверение доверенностей, открытие наследственного дела, оформление согласий супруга на сделку, сделки дарения имущества, удостоверение завещаний.