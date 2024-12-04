Общество

Росгвардейцы в Псковской области проводят тренировки по противодействию БПЛА

В Псковской области росгвардейцы проводят тренировки по противодействию БПЛА. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В Росгвардии проходит учебный сбор с личным составом, выполняющим задачи по противодействию беспилотным летательным аппаратам. В нем принимают участие росгвардейцы из территориальных управлений Росгвардии по Псковской, Вологодской и Новгородской областям.

4 декабря в ходе занятий сотрудники ознакомились с образцами специальных средств обнаружения и подавления БПЛА, а также применили их на практике. Мероприятие прошло при участии специалистов псковского отряда содействия обороне и безопасности «Дружина» и центра военно-спортивной подготовки «Воин».