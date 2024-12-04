Общество

Бастрыкин создал канал на YouTube

Председатель следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин создал канал на видеохостинге YouTube. Он называется «А. Бастрыкин: наука творчество документалистика».

«Он будет интересен юристам, историкам, преподавателям и студентам, а также всем, кого занимает тема становления и развития российской государственности и отечественной правоохранительной системы», - сообщили в Информационном центре СК России.

На канале опубликованы видео о выдающихся российских следователях и истории развития следственных органов. Кроме того, там можно увидеть видео об уголовном розыске в разные исторические периоды.

Одноименные каналы есть также во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и на Rutube.