Общество

Число волонтеров в Псковской области приблизилось к 30 тысячам человек

По данным выборочных обследований рабочей силы, в III квартале 2024 года в Псковской области 29,6 тысячи человек участвовали в волонтерском движении. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

Подавляющее большинство волонтёров проживает в городской местности — 79,5%. Среди добровольцев преобладает женская аудитория — 72,8%.

Наиболее распространёнными видами деятельности среди волонтёров являются социальные проекты — 31,4%. Ещё 19,2% занимаются сбором средств на благотворительные цели. 17,6% помогают животным, а 12,8% участвуют в благоустройстве территорий.

Напомним, в Пскове запланирован целый ряд мероприятий, посвящённых поддержке добровольцев и их деятельности. Сегодня, 5 декабря, отмечается День добровольца.