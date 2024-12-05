Общество

Губернатор призвал псковичей присоединиться к акции «Ёлка желаний»

Благотворительная акция «Ёлка желаний» стартовала в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Видео: Михаил Ведерников / Telegram

«Приглашаю всех желающих принять в ней участие и исполнить заветную мечту ребят, которые нуждаются в нашей поддержке», - призвал губернатор.

Все желания опубликованы на сайте elka.pskov.ru, где можно выбрать шарик с мечтой. Красные – самые простые, синие потребуют определенных затрат и усилий. Белые шары – с желаниями, которые исполнить будет совсем не просто, но всё равно реально.

Все материальные мечты – конкретные подарки – должны быть исполнены до 26 декабря, нематериальные – это экскурсии в другие города, посещение концертов, курсы – до 28 февраля.

«Новый год – время, когда все особенно ждут чуда. Верю, что среди нас много добрых волшебников, которые готовы осуществить детские мечты. Давайте вместе приумножать добро и делать мир вокруг чуточку лучше», - подытожил Михаил Ведерников.