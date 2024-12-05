«Беседка»: Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны»-2024. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 5 декабря.
Сегодня гостями студии стали:
- Максим Ермолин, региональный координатор «Теста по истории Великой Отечественной войны», член Молодежного парламента при Псковском областном Собрании.
- Дарья Морозова, заместитель председателя Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов.
- Анна Мизгирёва, член Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов.
Ведущий Олег Добрынин обсудил с ними международную акцию «Тест по истории Великой Отечественной войны», которая пройдет 6 декабря.