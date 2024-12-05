«Беседка»: Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны»-2024. ВИДЕО

Около двух миллионов рублей лишились псковичи после звонков от мошенников

День начала контрнаступления советских войск под Москвой вспоминают 5 декабря

Железнодорожную станцию на участке Луга – Псков переименуют

Все муниципалитеты области присоединятся к акции «Тест по истории Великой Отечественной войны»