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Никаких ГМО

06.12.2024 09:32|ПсковКомментариев: 0

Не успела общественность забыть о роллах с сальмонеллой, которыми отравились великолучане, как пищевая безопасность жителей Псковской области снова оказалась под угрозой. На этот раз в центре внимания оказались отечественные сосиски, где обнаружили «мясной клей».

Псковская Лента Новостей выяснила, какие производители попали в список нарушителей, что чаще всего находят в продукции, произведённой в регионе, и каким товарам советуют отдавать предпочтение специалисты.

 

Небезопасный фермент

«Мясной клей» для сырья, или микробную трансглютаминазу, обнаружили в продукции сразу нескольких отечественных предприятий. В списке нарушителей, использовавших запрещённый фермент, оказались довольно известные «Стародворские колбасы», которые производят сосиски «Стародворье», «Вязанка», «Баварушка» и «Ядрёна копоть», чуть менее популярное Пензенское ООО «Крестьянское хозяйство Макарова И. М.» (сосиски «Знать», «Колбасы от Макарова», «Мясная коллекция МК»). Также «мясной клей» нашли в изделиях для детей от ОАО «Великолукский мясокомбинат».

Причём последняя компания, о которой хорошо знают в Псковской области и далеко за её пределами, незадолго до этого уже попадала в поле зрения Роспотребнадзора и прокуратуры. Была организована проверка на предмет соответствия регламентам безопасности пищевой продукции. Специалисты отобрали пробы продукции, до 15 декабря планируется получить результаты лабораторного исследования, уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Пробы, в которых нашли запрещённую добавку, были отобраны в одном из сетевых магазинов в Мордовии. Сообщений о подобных исследованиях в Псковской области пока не было. При этом федеральные СМИ ещё летом писали, что российские производители мясной и молочной продукции стали чаще использовать запрещенную добавку, модифицирующую структуру белков, для увеличения массы и снижения себестоимости товара.

В России, как и на всей территории ЕАЭС, использование «мясного клея» не допускается, так как его безопасность под большим вопросом. Многие специалисты утверждают, что фермент опасен для здоровья и в перспективе может привести к проблемам с иммунитетом и кишечником, а также повысить риск развития рака.

«По действующему законодательству, микробная трансглютаминаза не входит в перечень пищевых добавок, разрешенных для применения при производстве. Этот фермент используется недобросовестными производителями при производстве сыров, йогурта, творога, мясной продукции в целях увеличения массы до 25% за счет удержания влаги, а также для соединения («склеивания») животных и растительных белков, чем пользуются изготовители», - пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Без токсинов и антибиотиков

В регионах специалисты этого и других ведомств регулярно мониторят качество и безопасность мясной, птицеводческой и иной продукции, предназначенной для реализации на потребительском рынке. Управление Роспотребнадзора по Псковской области исследований местной продукции на наличие мясного клея не проводило, зато регулярно выявляет другие запрещенные компоненты в продуктах. Чаще всего - патогенную бактерию сальмонеллу.

«Но она также встречается и в продукции, произведенной на территории других регионов. Чаще всего сальмонелла обнаруживается при проведении лабораторных испытаний пищевой продукции животного происхождения, при производстве которой не предусмотрена термическая обработка (полуфабрикаты из мяса, из мяса птицы). Куры, утки, крупный рогатый скот, свиньи, овцы являются носителями возбудителя сальмонеллеза», – уточнила заместитель начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Псковской области Надежда Шаманская.

Она напомнила, что для предотвращения заболевания сальмонеллезом необходимо соблюдать следующие правила:

  • тщательно проваривать или прожаривать блюда из мяса, птицы, фарша;
  • на кухне для разделки сырого мяса необходимо иметь отдельный нож и разделочную доску, ни в коем случае не использовать их же для нарезания готовых продуктов (колбас, овощей, хлеба). После окончания работы доску и нож нужно тщательно промыть с использованием моющих средств;
  • сырые продукты хранить отдельно от готовых, не допускать их соприкосновения.

Надежда Шаманская рассказала, что за 9 месяцев 2024 года Роспотребнадзор по разным причинам забраковал в Псковской области 19 партий пищевых продуктов, что на 60% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (тогда было 47). При проведении лабораторных испытаний фиксировались нарушения по показателям микробиологической безопасности (в кондитерских и кулинарных изделиях, продукции из мяса птицы), по физико-химическим (рыбная продукция, по санитарно-гигиеническим (плодоовощная), по показателям идентификации (молочная).

За указанный период специалисты регионального управления проверили 74 субъекта надзора, связанных с оборотом пищевых изделий, в том числе 33 продавцов мясной и птицеводческой продукции. У последних с реализации сняли четыре партии общим весом 73,2 кг. Наиболее частыми нарушениями стали несоблюдение условий хранения и сроков годности, отсутствие маркировки и несоответствие требованиям технического регламента. По результатам исследований более 790 проб мясной и птицеводческой продукции 12,5% из них оказались неудовлетворительными по физико-химическим показателям и 6,3% - по микробиологическим.

А вот ГМО, радиоактивных веществ, патогенных микроорганизмов, солей тяжелых металлов, микотоксинов не было обнаружено ни в мясной, ни в молочной продукции. Нет всего этого и в хлебобулочных, кондитерских изделиях, что определённо является хорошей новостью для жителей региона.

Выбирать качественное

Судя по вышесказанному, можно предположить, что на прилавках псковских магазинов в большей степени представлены качественные продукты. И особого внимания, по мнению специалистов, заслуживают именно произведенные на территории региона, так как обладают рядом значительных преимуществ: они не только вкуснее, но и полезнее для здоровья.

«Чем меньше времени проходит с момента сбора продукции до попадания на прилавки магазинов, тем выше вероятность того, что они сохранят свои вкусовые качества», - пояснила Надежда Шаманская.

Кроме того, по её словам, местные продукты содержат больше питательных веществ, таких как антиоксиданты и витамины, в частности, витамин C. Эти полезные вещества могут разрушаться в процессе хранения и транспортировки, поэтому употребление свежих местных продуктов обеспечивает их максимальное количество.

При этом специалисты Роспотребнадзора призывают псковичей в обязательном порядке обращать внимание на сроки годности, условия хранения и наличие маркировки - это основные нарушения, которыми грешат продавцы.

Перед тем, как положить товар в корзину, также необходимо оценить его внешний вид и упаковку. Она должна быть целой и неповрежденной, это свидетельствует о том, что продукт не подвергался внешнему воздействию, которое могло бы его испортить.

«Признаки некачественных (небезопасных) продуктов могут быть внешними – мы видим их перед покупкой – и внутренними, которые обнаруживаются уже при употреблении. Опасно покупать пищевую продукцию на уличных лотках в местах несанкционированной торговли, с машин, вдоль дорог. Качество или безопасность пищевых продуктов можно также оценить по форме, поверхности, консистенции, вкусу и запаху, цвету. Зная эти признаки, мы сами легко можем оценить продукты, выбирая их в магазине или на рынке. Важно обращать внимание не только на сроки годности, но и на требования к условиям хранения», - добавила Надежда Шаманская.

Трогаем, нюхаем, изучаем

Специалист озвучила ряд рекомендаций по выбору продукции разных видов. К примеру, определить свежесть мяса можно, надавив на него подушечкой пальца. Если после этого поверхность приняла прежнюю форму, значит, продукт свежий.

«На ощупь свежее мясо чуть гладкое и влажное. Если сделать большой надрез и надавить, из него пойдет алый сок. У несвежего мяса сок мутный, поверхность может быть сухой или, наоборот чересчур влажной и липкой. Цвет мяса может варьироваться от светло-красного до темно-бордового. Если он зеленоватый, такое мясо брать не стоит. На куске не должно быть пятен. Могут попадаться темные прожилки, они образуются в результате выделения йода из волокон», - рассказала представитель областного управления Роспотребнадзора.

Куриные тушки, по её словам, лучше выбирать небольшие, по 1,5-2 кг — в таком случае вы приобретете птицу с нежным, нежирным мясом. Следует изучить кожу: у качественного продукта она чистая, бледно-желтого цвета с розовым оттенком, кровоподтеки отсутствуют. Если птица продается без упаковки, подключите обоняние: тухлый и другие посторонние запахи – сигнал для отказа от покупки.

Свежую рыбу для начала стоить понюхать. Может присутствовать запах водоема (моря, речной воды и даже тины), но если почувствовали резкий неприятный запах (к примеру, аммиачный), лучше выбрать другой товар. Далее необходимо потрогать туловище: тушка должна быть упругой, однородной, без избытка слизи, темных пятен или непривычной для данного сорта рыб окраски. «Верный признак того, что рыба испортилась, – наличие зеленоватых пятен на брюхе. Стоит уделить внимание жабрам и глазам. У хорошей, свежей рыбы жабры насыщенного красного цвета. Серые, почерневшие жабры в сочетании с неприятным запахом сигнализируют о некачественном продукте. У свежей рыбы глаза ясные, прозрачные и выпуклые. Если глаза «усохли» или «ввалились», значит, она провела на прилавке больше времени, чем положено», - продолжила Надежда Шаманская.

При покупке молочных продуктов она рекомендует хорошо изучать упаковку: наименование и сведения об изготовителе, товарный знак/ марка (при наличии), масса нетто, состав с указанием всех компонентов, массовая доля жира, содержание микроорганизмов, витаминов и других веществ — все это должно быть читаемо. То же касается срока годности, условий хранения, в том числе после вскрытия упаковки, если качество и безопасность продукта при этом меняются, обозначения стандарта или технического документа изготовителя.

Фрукты и овощи должны быть без повреждений, плесени, пятен гнили, вкраплений пыли, песка, земли, следов химической обработки, прилипших частей упаковки, механических повреждений: надрезов, трещин, вмятин. Они должны иметь однородный цвет и свойственную виду окраску.

Вредные добавки, инфекционные микроорганизмы и их токсины зачастую можно выявить только лабораторным путём. Небезопасная пища может выглядеть вполне обычной, никто не застрахован от последствий её употребления. Здесь придётся доверится специалистам, которые на постоянной основе мониторят места производства, точки продажи и общепита на предмет соблюдения установленных норм. Однако можно попробовать самостоятельно обезопасить свой организм от некачественной еды. Например, реже покупать полуфабрикаты и готовые блюда, проявлять бдительность во время каждого похода за продуктами, а также соблюдать правила личной гигиены.

Ульяна Лаблюк

Теги: #продукты #Роспотребнадзор #безопасность #мясо #рыба #курица
Источник: Псковская Лента Новостей
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