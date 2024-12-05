Общество

Псковичи нарастили активность в сервисах видеосвязи осенью на 40% — аналитики

Жители Псковской области стали активнее пользоваться сервисами для видеоконференций. Осенью 2024 года трафик тематических приложений вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования МегаФона и сервиса онлайн-коммуникаций «Контур.Толк» на основе обезличенных данных пользователей.

Фото здесь и далее: пресс-служба «Контур. Толк» / Ксения Федюшина

Наибольшее количество гигабайт россияне по-прежнему тратят в зарубежных сервисах Zoom и Skype. Помимо этого, в число популярных платформ для видеоконференций осенью текущего года вошли сервисы «Яндекса» («Яндекс Телемост» и Pruffme, недавно приобретённый компанией), SaluteJazz и «Контур.Толк».

По динамике переданного трафика среди отечественных решений лидерами у жителей Псковской области стали «Яндекс Телемост» (прирост +137% к показателям сентября-ноября 2023 года), Pruffme (+70%), а также «Контур.Толк» (+162%).

В Пскове каждый третий пользователь приложений для видеоконференций (34%) — абонент от 35 до 44 лет. Четверть всех участников ВКС — пользователи от 25 до 34 лет. При этом видеосозвонами жители Псковской области не злоупотребляют — среднее время встречи составляет всего 31 минуту.

В пятёрку регионов-лидеров по количеству проведённого времени в сервисах онлайн-встреч с начала делового сезона вошли Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край, Татарстан и Самарская область. В Северо-Западном федеральном округе кроме Санкт-Петербурга в топ-5 вошли Калининградская, Мурманская, Вологодская и Архангельская области.

По данным «Контур.Толка», в течение двух лет сервисы для коммуникаций стали чаще использовать строительные компании и организации из сферы недвижимости. Перечисленные отрасли нарастили свои доли и вошли в топ-10 секторов, наиболее активно использующих сервисы видеосвязи. Это может быть связано с ростом строительного сектора в целом и объёмом вводимой недвижимости — продавцы продвигают онлайн-показы, а застройщики активно созваниваются с компаниями-подрядчиками. При этом лидерами по внедрению сервисов онлайн-встреч закономерно остаются образовательные учреждения (23% всех подключений), IT-сфера (13%) и консалтинговые компании (8%).

Раньше всех в стране совещания проводят жители Новосибирска — пик активности приходится на 9:00 по местному времени. На Урале самое популярное время для совещаний — 11:00, а в Москве и Санкт-Петербурге совещания стабильно проводят в 10:00. Примечательно, что в двух столицах чаще других общаются по ночам. А в остальных регионах страны графики активности в это время близки к нулю.