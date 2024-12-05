Общество

Псковский клинический перинатальный центр приглашает женщин на диспансеризацию репродуктивного здоровья

Диспансеризация доступна для всех жительниц Псковской области в возрасте от 18 до 49 лет по полису ОМС. В рамках диспансеризации с целью оценки репродуктивного здоровья проходят лабораторные исследования и консультация врача акушера-гинеколога.

Высококвалифицированные специалисты проведут осмотр, расскажут о подготовке к беременности и родам, о профилактике гинекологических заболеваний и половых инфекций, дадут рекомендации о дальнейшем наблюдении или лечении. Для женщин от 18 до 29 лет дополнительно проводится исследование на инфекции, передающиеся половым путем.

Чтобы попасть на диспансеризацию, нужно обратиться в регистратуру женской консультации перинатального центра (адрес: ул. Кузбасской дивизии, д. 22) в любой будний день с 9:00 до 15:00.

В день обращения сразу же сдаются необходимые анализы и выдается талон на прием к врачу. Предварительная запись не требуется. Главное – иметь при себе паспорт, СНИЛС и страховой медицинский полис.

Также для организаций Псковской области возможно прохождение диспансеризации репродуктивного здоровья организованными группами, по предварительной записи. Чтобы записать своих сотрудников, работодатели могут обратиться по телефону: +7(8112)67-29-00.

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