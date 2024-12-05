Общество

Более 1,5 млн рублей сдали псковичи в ходе осенней акции «Монетная неделя»

Подведены итоги второго этапа всероссийской акции Банка России «Монетная неделя», который прошел по всей стране с 7 по 20 октября. За два этапа – осенний и весенний – жители Псковской области вернули в оборот около 380 тысяч монет на общую сумму более 1,5 млн рублей. По условиям акции можно было без комиссии зачислить мелочь на свой счет или обменять на банкноты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

«Псковичи и жители области приняли активное участие в осенней акции и сдали в банки около 290 тысяч монет разных номиналов на общую сумму более 1,2 млн рублей. По сравнению с весенним этапом акции объем собранной монеты в регионе вырос более чем в 3 раза, а общая сумма увеличилась почти в 4 раза. Такие мероприятия помогают вернуть в оборот мелочь, скопившуюся в кошельках и копилках, и сократить затраты на ее чеканку», – рассказал исполняющий обязанности управляющего отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Валерий Фролов.

Банк России осуществляет эмиссию большого количества монет. При этом часть из них, особенно монеты низких номиналов, скапливается и не используется. Как и банкноты, монеты являются законным средством платежа и востребованы в магазинах, торговых автоматах и общественном транспорте.

С целью решения этой проблемы и возвращения монет в оборот проводится акция «Монетная неделя». В рамках осеннего этапа акции россияне сдали в банки монеты на общую сумму 185 миллионов рублей, что составляет более 45 миллионов монет различных номиналов, общий вес которых составляет почти 200 тонн.