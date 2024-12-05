Общество

Специалисты ДОСААФ обучат псковских ветеранов СВО с инвалидностью безопасному вождению

Филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области и Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России в Псковской области подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в филиале фонда.

Фото здесь и далее: Псковский филиал фонда «Защитники Отечества»

Свои подписи под документом поставили руководитель филиала фонда Надежда Васильева и исполняющий обязанности председателя регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» в Псковской области Борис Нестеров.

Стороны договорились о совместной работе по нескольким направлениям: информационной, юридической, образовательной. Это, в частности, профессиональная переподготовка ветеранов боевых действий, создание рабочих мест в ДОСААФ для ветеранов СВО, использование их опыта и знаний в программах обучения населения отдельным видам спорта, в допризывной подготовке.

Важное направление совместной деятельности – военно-патриотическое воспитание молодёжи и подготовка её к службе в Вооружённых силах РФ.

«Самое важное – это обучение ветеранов специальной военной операции, вернувшихся из зоны боевых действий и имеющих тяжелую форму инвалидности, безопасному и безаварийному вождению автомобилей на ручном управлении, отработка навыков вождения автомобиля с ручным управлением. Такой автомобиль уже закуплен, прибыл в регион, переоборудован и в ближайшее время начнется обучение ребят инструкторами ДОСААФ», - прокомментировала Надежда Васильева.