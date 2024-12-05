Общество

Мастер-класс по кастомизации одежды состоялся в псковском Доме молодежи. ФОТО

Мастер-класс по кастомизации одежды состоялся в Доме молодежи в Пскове 5 декабря, в День добровольца, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

Участники научились кастомизировать старые футболки и другие вещи. С помощью акриловых красок, маркеров и воображения они создали уникальные дизайны, даря своей старой одежде вторую жизнь.

Стоит отметить, что мастер-класс по кастомизации одежды — это не только творческий процесс, но и шаг к осознанному потреблению. Вместо того, чтобы сразу покупать новое, люди учатся использовать то, что уже есть. Например, они могут перекрасить старую одежду. На мастер-классе применялись различные техники, в том числе тай-дай — скручивание и окрашивание ткани.

«В экоцентре "Экопрактика" каждую субботу проводятся творческие мастер-классы для детей и взрослых, направленные на осознанность, сбережение природных ресурсов», — поделилась руководитель экологического центра «Экопрактика» Виктория Посадская.

За полтора года работы «Экопрактики» интерес псковичей к экологии вырос. Это вдохновляет руководителя «Экопрактики», особенно когда к ним приходят волонтеры. Также у них есть постоянная команда из 20 человек, которые активно помогают и проявляют инициативу.

Напомним, в День добровольца в Пскове организовали ряд других мероприятий.